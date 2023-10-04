04.10.2023 09:33 Рита Парфенова

Зниклий безвісти чоловік на Харківщині підірвався на міні окупантів

У Ізюмському районі сталися два нещасних випадки, пов'язаних із підривом цивільних осіб на вибухонебезпечних пристроях.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.



Перший інцидент відбувся у селі Вернопілля Оскільської громади, де місцеві жителі знайшли тіло 61-річного чоловіка, який був важко понівечений. За попередніми даними, чоловік зник безвісти кілька днів тому, і ймовірно, він натрапив на міну, залишену окупантами.

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Другий випадок трапився увечері 3 жовтня на полі біля села Андріївка Донецької громади. Під час сільськогосподарських робіт стався вибух, в результаті чого комбайн отримав мінно-вибухову травму грудної клітини. 55-річний комбайнер самостійно звернувся до лікарні, де йому надали медичну допомогу і відпустили на домашнє лікування.