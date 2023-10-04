04.10.2023 08:06 Рита Парфенова

Окупанти випустили бомби по трьох селах Харківської області

Понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України опинилися артилерійським вогнем минулої доби.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, авіаційних ударів зазнали села Петропавлівка, Сенькове, Синьківка у Куп'янському районі Харківської області.

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Бойова обстановка на Харківщині наступна:

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.



На Куп’янському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця», противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 3 жовтня 2023 року.