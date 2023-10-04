Дитячий садок на Харківщині зазнав руйнацій від удару авіабомбою рф: фото

Приблизно о півночі на 4 жовтня 2023 року ворог вдарив по селищу Борова в Ізюмському районі.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, напад був здійснений за допомогою керованої авіабомби
Було зафіксовано попадання в центр селища.
Внаслідок удару пошкодження зазнали двоповерховий житловий будинок, дитячий садок та будівля центру зайнятості.
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