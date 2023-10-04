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04.10.2023  08:36   Рита Парфенова

Дитячий садок на Харківщині зазнав руйнацій від удару авіабомбою рф: фото

Приблизно о півночі на 4 жовтня 2023 року ворог вдарив по селищу Борова в Ізюмському районі.

Наслідки авіаудару по селищу Борова Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, напад був здійснений за допомогою керованої авіабомби

Було зафіксовано попадання в центр селища.

Внаслідок удару пошкодження зазнали двоповерховий житловий будинок, дитячий садок та будівля центру зайнятості.

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83-річна жінка отримала легкі поранення, але не потребувала госпіталізації.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 4 жовтня 2023 року.
 

Наслідки авіаудару по селищу Борова Харківської області

Наслідки авіаудару по селищу Борова Харківської області

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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