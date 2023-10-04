Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Минулої доби під масованими обстрілами окупантів знаходилися населені пунктів у Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах з боку російських військ.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, військова агресія рф призвела до небезпеки для мирних жителів та інфраструктури цих районів.
Зокрема, обстрілів зазнали:
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Сприятливий день для початку чогось нового – сьогодні багато хто просто фонтанує ідеями. Зірки радять спочатку все продумати – для презентацій не найкращий час.
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