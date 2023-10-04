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04.10.2023  09:03   Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Минулої доби під масованими обстрілами окупантів знаходилися населені пунктів у Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах з боку російських військ.


Фото: ХОВА

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, військова агресія рф призвела до небезпеки для мирних жителів та інфраструктури цих районів.

Зокрема, обстрілів зазнали:

  • у с. Козача Лопань Харківського району  пошкоджено 5 приватних житлових будинків;
  • у с. Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено будівлю школи;
  • у с. Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлю інкубатора та спиртзаводу;
  • внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 7 приватних будинків.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок удару керованою авіабомбою по смт Борова Ізюмського району пошкодження зазнали 2-поверховий житловий будинок, дитсадок та будівля центру зайнятості. Жінка 83 років отримала легкі поранення.
Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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