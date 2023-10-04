04.10.2023 10:00 Рита Парфенова

Агентів російського гру на Харківщині затримала СБУ

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну мережу головного управління генштабу зс рф (відомого як гру), яка діяла у Харківській та Житомирській областях.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, у результаті спецоперації затримано трьох агентів російської воєнної розвідки, серед яких – громадянин рф.

За вказівкою окупантів їхні поплічники збирали інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони на території обох регіонів.



Також вони приховано відслідковували дані про повітряні атаки рф на місцеві об’єкти критичної та соціальної інфраструктури, а потім направляли до гру «звіти» про можливі «прильоти».





Всю інформацію агенти передавали резиденту (старшому) ворожої групи, який перебував у Бєлгороді. Ним виявився негласний позаштатний представник 74-го розвідувального центру російського гру.

Отримані дані він переправляв своєму «куратору» – кадровому співробітнику воєнної розвідки рф.



Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та здійснення прицільних ударів по українських об’єктах.





Контррозвідники СБУ встановили місця перебування російських агентів і затримали їх у власних помешканнях.



За даними слідства, затримані - місцеві жителі, яких російська воєнна розвідка завербувала ще до початку повномасштабного вторгнення рф.



У поле зору спецслужби рф вони потрапили під час неодноразових виїздів на територію росії, де їх і завербували.

Після 24 лютого 2022 року російська розвідка «активувала» своїх агентів і перейшла з ними на регулярні «сеанси» зв’язку через месенджер.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух та переміщення Збройних Сил України).

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Наразі вони під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі.



Нагадаємо, що раніше контррозвідка СБУ викрила ще трьох учасників цієї агентурної мережі.



Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.