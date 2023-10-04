Харківщина на ранок 4 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 22 рази виїжджали на гасіння пожеж.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.
Загалом протягом доби з 3 по 4 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 38 оперативних виїздів, з яких:
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15 із 22 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах та на відкритих просторах. Загоряння трапились через нехтування правилами пожежної безпеки чи навмисне випалювання сухостою. Загальна площа випаленої землі склала понад 3 га.
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