04.10.2023 10:25 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 4 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 22 рази виїжджали на гасіння пожеж.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.

Загалом протягом доби з 3 по 4 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 38 оперативних виїздів, з яких:

22 – на ліквідацію пожеж;

1 – чергування;

8 – допомога населенню і комунальним службам;

7 – інші виїзди.

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15 із 22 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах та на відкритих просторах. Загоряння трапились через нехтування правилами пожежної безпеки чи навмисне випалювання сухостою. Загальна площа випаленої землі склала понад 3 га.