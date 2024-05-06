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06.05.2024  10:17   

У Центральному парку Харкова завершують підготовку озера до літнього сезону (фото)

Озеро прикрасять водяними лілеями, лотосами та іншими рослинами, а у водоймі парку плаватимуть звичайні українські карасики.

Харків, Центральний парк, озеро

Проведені роботи з очистки, залатані дірки. Також були укріплені та пофарбовані колоди по периметру озера, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Процес облаштування, розповідає речник парку, триватиме близько тижня. Андрій Кравченко також зауважує, що кількість лілей, що прикрашають озеро, зросла, в порівнянні з минулими роками.
 
"Оскільки ми не закуповуємо нові, ми розсаджуємо ті кореневища, які зростають. Відтак, з 80-ти кущів, які в нас були, коли ми почали в 2017 році висаджувати перші квіти, маємо вже під 300 кущів. Що стосується птахів, це, традиційно, у нас канадські гусі, лебеді, які літають саме тут. І коли встановиться тепла погода, їх привезуть з пташиного двору з зоопарку" - повідомив Андрій Кравченко, прессекретар Центрального парку.

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Тэги:  харків, центральний парк, озеро
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