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06.05.2024  10:30   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов вітає піхотинців з професійним святом

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем піхоти.


Ігор Терехов вітає піхотинців з професійним святом
«Найчисленніша сила в армії - піхота. Ваша сміливість, рішучість, прагнення до свободи та справедливості захищають український народ від загарбника. Попри все, ви б’єтеся за мирне небо. 
 
Дякую за вашу готовність стояти за Україну на полі бою в складні часи сьогодення. Ви - наша опора та надія. 
 
Нехай вас завжди супроводжує віра у власні сили, незламний український дух і впевненість у діях! Бажаю кожному нашому захисникові якнайшвидше повернутися додому з омріяною перемогою!».
 
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Тэги:  харків
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