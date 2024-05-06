06.05.2024 10:30 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов вітає піхотинців з професійним святом

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем піхоти.



Ігор Терехов вітає піхотинців з професійним святом



«Найчисленніша сила в армії - піхота. Ваша сміливість, рішучість, прагнення до свободи та справедливості захищають український народ від загарбника. Попри все, ви б’єтеся за мирне небо.

Дякую за вашу готовність стояти за Україну на полі бою в складні часи сьогодення. Ви - наша опора та надія.

Нехай вас завжди супроводжує віра у власні сили, незламний український дух і впевненість у діях! Бажаю кожному нашому захисникові якнайшвидше повернутися додому з омріяною перемогою!».

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