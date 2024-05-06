06.05.2024 10:55 Віталій Хінєвіч

Ворог двічі атакував прифронтові населені пункти на Куп'янщині

Після опівдня 5 травня прифронтова Куп’янщина зазнала 2-х ворожих ударів по житловій цивільній інфраструктурі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

На село Моначинівка Кіндрашівської громади окупанти скинули керовану авіабомбу. Вона зруйнувала декілька приватних осель та спричинила великі пожежі на території 2-х приватних маєтків.

Горіли 2 житлових будинки та 2 господарчі споруди на загальній площі 400 кв.м. Рятувальники ДСНС боролись з вогнем протягом 5 годин. З під завалів одного з будинків рятувальники вилучили тіло загиблої жінки. Їй було 89. Також постраждав 34-річний чоловік.

У селі Ківшарівка Куп'янської громади звичайна житлова 9-типоверхівка була атакована РСЗВ ворога. Внаслідок обстрілу горіли декілька квартир на загальній площі 350 кв.м. Постраждав 88-річний чоловік.

Загалом до ліквідації наслідків терористичних атак росії залучались 5 одиниць техніки та 24 рятувальники, а також підрозділ добровільної пожежної команди селища Ківшарівка та комунальна техніка.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 5 травня 2024 року близько 14:20 збройні сили рф вчергове атакували з авіації Харків.