На Харківщині від обстрілів окупантів постраждали газові комунікації

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Гороскоп на 6 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День сприятливий для будь-яких починань, тому сміливо беріться за те, чого раніше не знали, як підступитися. Ваше самопочуття буде добрим: імунітет на висоті, а сила волі допоможе впоратися з будь-якими хворобами.

Прогноз погоди у Харкові на 6 травня У Харкові з самого ранку небо буде без хмар, і погода залишатиметься ясною до кінця дня, незважаючи на похмурий досвітній час. Вранці, вдень і ввечері опадів не передбачається.