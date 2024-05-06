    
Главная Новини Харкова ЖКГ На Харківщині від обстрілів окупантів постраждали газові комунікації
06.05.2024  11:20   Віталій Хінєвіч

На Харківщині від обстрілів окупантів постраждали газові комунікації

Протягом Великодніх свят ворог завдав удару по житловим будинкам та газовим мережам Золочівської, Купʼянської, Циркунівської громад.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
Постраждали розподільні газопроводи низького тиску, газогони багатоквартирного та приватного житла люде.
 
У одному з населених пунктів Золочівської громади ремонт двох пошкоджених газопроводів низького тиску вдалось виконати без припинення газопостачання споживачам.
 
Служби Харківської філії «Газмережі» продовжують працювати над відновленням обстріляної системи газорозподілу.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби окупанти спричинили 9 пожеж у Харківській області.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.05 ЖКГ "Харківводоканал" нагадує про необхідність своєчасно передавати показання приладів обліку води 02.05 ЖКГ У Харкові продовжуються роботи з озеленення цвинтарів та меморіалів 02.05 ЖКГ Харківські комунальники замінили понад 11 кілометрів внутрішньобудинкових систем
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 