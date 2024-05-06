На Харківщині від обстрілів окупантів постраждали газові комунікації

Протягом Великодніх свят ворог завдав удару по житловим будинкам та газовим мережам Золочівської, Купʼянської, Циркунівської громад.
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День сприятливий для будь-яких починань, тому сміливо беріться за те, чого раніше не знали, як підступитися. Ваше самопочуття буде добрим: імунітет на висоті, а сила волі допоможе впоратися з будь-якими хворобами.
У Харкові з самого ранку небо буде без хмар, і погода залишатиметься ясною до кінця дня, незважаючи на похмурий досвітній час. Вранці, вдень і ввечері опадів не передбачається.
6 травня майже у всьому світі відзначають Міжнародний день без дієт.
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