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06.05.2024  11:40   Віталій Хінєвіч

У Харківській області ворожий ФАБ 1500 знищив цілу вулицю

Ворог завдав удару по селу Моначинівка у Куп'янському районі.

Фото надав Сергій Болвінов
 
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
Фото надав Сергій Болвінов
 
«В цьому прикордонному селі в Куп'янському районі залишилося не більше сотні місцевих і не було жодного військового. ФАБ 1500 росіяни обладнали спеціальним модулем, щоби бомба могла планувати в повітрі після пуску з літака.
 
Фото надав Сергій Болвінов
 
Озброєння такої потужності проти нас використали вперше. Єдине, чого вони змогли досягти, - зруйнували селянам будинки та вбили 88-річну жінку. Її тіло діставали з-під завалів після удару. 
 
Фото надав Сергій Болвінов
 
Попри таку потужну атаку, мешканці Моначинівки одразу взялися допомагати поліції»,- повідомив Сергій Болвінов.
 
Фото надав Сергій Болвінов
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби окупанти спричинили 9 пожеж у Харківській області.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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