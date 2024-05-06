06.05.2024 11:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області ворожий ФАБ 1500 знищив цілу вулицю

Ворог завдав удару по селу Моначинівка у Куп'янському районі.

Фото надав Сергій Болвінов

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

Фото надав Сергій Болвінов

«В цьому прикордонному селі в Куп'янському районі залишилося не більше сотні місцевих і не було жодного військового. ФАБ 1500 росіяни обладнали спеціальним модулем, щоби бомба могла планувати в повітрі після пуску з літака.

Фото надав Сергій Болвінов

Озброєння такої потужності проти нас використали вперше. Єдине, чого вони змогли досягти, - зруйнували селянам будинки та вбили 88-річну жінку. Її тіло діставали з-під завалів після удару.

Фото надав Сергій Болвінов

Попри таку потужну атаку, мешканці Моначинівки одразу взялися допомагати поліції»,- повідомив Сергій Болвінов.

Фото надав Сергій Болвінов

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