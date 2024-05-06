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06.05.2024  12:15   Віталій Хінєвіч

Виявлено чоловіка, який незаконно зберігав зброю на Харківщині

Поліцейські офіцери Близнюківської громади виявили чоловіка, що незаконно зберігав зброю, передає РЕДПОСТ .

 
 
Під час санкціонованого обшуку домоволодіння 38-річного чоловіка, правоохоронці вилучили предмети ззовні схожі на: корпус гранати Ф 1 та запал до неї, корпус гранати РКГ.
 
Все знайдене поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження.
 
За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
 
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловіка підозрюють у розбитті скла на зупинці громадського транспорту.
 
Тэги:  події, харків
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