06.05.2024 12:40 Віталій Хінєвіч

На Харківщині дружина знайшла вбитим свого чоловіка у будинку

У Богодухівському районі між чоловіками виникла сварка, що призвела до трагедії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

До поліції звернулась жителька селища Костянтинівка Богодухівського району. Жінка повідомила, що знайшла свого 62-річного чоловіка вдома без ознак життя з тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці встановили обставини події та особу зловмисника. Ним виявився 37-річний син загиблого. Напередодні чоловіки вживали спиртні напої, між ними виник словесний конфлікт.

Сварка переросла у бійку, в результаті якої син ударив 62-річного батька в голову. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Слідчим сектору поліцейської діяльності №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні даного правопорушення.

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