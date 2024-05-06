06.05.2024 13:20 Віталій Хінєвіч

У Лозівському районі було виявлено порушника з уловом риби, серед якого були червонокнижні види

3 травня 2024 року під час рибоохоронної роботи державними інспекторами, спільно з працівниками ВРПП Лозівського РВП ГУНП у Харківській області, виявлено грубе порушення Правил рибальства, передає РЕДПОСТ .

Близько 8:00 на поблизу с. Якимівка на ставку "Бритай", що у Лозівському районі, було виявлено громадянина, який в період нерестової заборони за допомогою гумового човна здійснював лов водних біоресурсів забороненими знаряддями лову.

Сітками з льоси у кількості 3 шт. та виловив: лящ - 14 екз., краснопірка - екз., щука - 4 екз., окунь - 3 екз., судак - 3 екз., карась сріблястий - 3 екз., лин - 1 екз. та червонокнижний карась золотий – 5 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 18,7 кг.

На особу складено протокол за ч.4 ст.85 та ст.90 КУпАП України. Збитки, завдані рибному господарству України, складають 76 145 грн. На місце події викликані працівники СОГ. За даним фактом відомості внесено до ЄРДР. Заборонені знаряддя лову, човен та незаконно виловлені водні біоресурси вилучено.

Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Харківській області закликає громадян дотримуватися вимог чинного законодавства.

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