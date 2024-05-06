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06.05.2024  13:50   Віталій Хінєвіч

Синоптики прогнозують погіршення погодних умов у Харківській області

Очікуються грози та пориви вітру в Харкові та області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вдень 7 травня по області та місту очікуються грози, місцями град. 
 
Вранці та вдень - пориви вітру та шквали , 15 - 20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
 
 
Температура повітря: вночі 10 - 15°; вдень 21 - 26°, місцями до 29°.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що незвичний спалах спостерігали у нічному небі Харкова.
 
Тэги:  погода, харків
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