06.05.2024 14:20 Віталій Хінєвіч

За минулий тиждень на Харківщині підірвалися троє людей на вибухонебезпечних предметах

В результаті підриву цивільного населення на вибухонебезпечному предметі 1 людина загинула, 2 постраждало.

Про це під час брифінгу повідомив речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко, передає РЕДПОСТ.

«29 квітня в селі Великі Проходи Харківського району у лісосмузі на невідомому предметі підірвався чоловік 1966 року народження. В нього поранення лівої кисті та гомілки. 1 травня біля села Глинське Ізюмського району на ВНП підірвався трактор, яким керував 46-річний механізатор. Медичну допомогу надано на місці. 4 травня у Харкові на проспекті Ювілейному стався вибух невідомого ВНП. Загинув 40-річний чоловік», - розповідає Євген Василенко.

Загалом з 29 квітня по 5 травня сапери виїжджали на знешкодження вибухонебезпечних предметів 213 разів. Знешкоджено – 528 боєприпасів.

На ліквідацію пожеж за минулий тиждень ДСНС залучалися 165 разів, 40 з яких – пожежі пов’язані з ворожили обстрілами: у Богодухівському, Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області та у місті Харкові.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби окупанти спричинили 9 пожеж у Харківській області.