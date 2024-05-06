    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події За минулий тиждень на Харківщині підірвалися троє людей на вибухонебезпечних предметах
06.05.2024  14:20   Віталій Хінєвіч

За минулий тиждень на Харківщині підірвалися троє людей на вибухонебезпечних предметах

В результаті підриву цивільного населення на вибухонебезпечному предметі 1 людина загинула, 2 постраждало.

 
Про це під час брифінгу повідомив речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко, передає РЕДПОСТ.
 
«29 квітня в селі Великі Проходи Харківського району у лісосмузі на невідомому предметі підірвався чоловік 1966 року народження. В нього поранення лівої кисті та гомілки. 1 травня біля села Глинське Ізюмського району на ВНП підірвався трактор, яким керував 46-річний механізатор. Медичну допомогу надано на місці. 4 травня у Харкові на проспекті Ювілейному стався вибух невідомого ВНП. Загинув 40-річний чоловік», - розповідає Євген Василенко. 
 
Загалом з 29 квітня по 5 травня сапери виїжджали на знешкодження вибухонебезпечних предметів 213 разів. Знешкоджено – 528 боєприпасів. 
 
На ліквідацію пожеж за минулий тиждень ДСНС залучалися 165 разів, 40 з яких – пожежі пов’язані з ворожили обстрілами: у Богодухівському, Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області та у місті Харкові.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби окупанти спричинили 9 пожеж у Харківській області.
 
 
Тэги:  міни, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.04 Надзвичайні події Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків 20.04 Надзвичайні події На Харківщині підірвався трактор 20.04 Надзвичайні події Піротехніки ДСНС знищили ворожу авіабомбу на Харківщині (фото, відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 