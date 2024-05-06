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06.05.2024  14:55   Віталій Хінєвіч

Енергетики відновлювали світло після ворожого обстрілу Золочева

Фахівці Золочівського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання у Золочеві після ворожого обстрілу, передає РЕДПОСТ .

 
Як розповів начальник Золочівського РЕМ Віталій Олійник, внаслідок авіаударів сьогодні вночі пошкоджень зазнали дві високовольтні лінії 10 кВ. У Золочеві без світла залишилися 3784 споживача.
 
"Наразі аварійно-відновлювальні роботи практично завершено. До ліквідації наслідків обстрілу були залучені всі бригади РЕМ. Електропостачання наразі відновлено. Є точкові відключення по лініям 0,4 кВ, але до кінця дня плануємо заживити всіх знеструмлених споживачів", - повідомив Віталій Олійник.
 
За його словами, Золочівська громада постійно потерпає від ворожих обстрілів, тому енергетикам щодня доводиться лагодити пошкоджені мережі.
 
"Тільки протягом минулих вихідних ми заживили 287 точок обліку у селах громади, зокрема в Одноробівці та Басовому. У Золочеві прильоти у нас з періодичністю в 3-4 дні. Намагаємося ремонтувати якомога швидше, але, звичайно, багато залежить від військової ситуації", - зазначив начальник РЕМ.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники усувають наслідки обстрілу Харкова 5 травня.
 
Тэги:  жкг, харків
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