06.05.2024 14:55 Віталій Хінєвіч

Енергетики відновлювали світло після ворожого обстрілу Золочева

Фахівці Золочівського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання у Золочеві після ворожого обстрілу, передає РЕДПОСТ .

Як розповів начальник Золочівського РЕМ Віталій Олійник, внаслідок авіаударів сьогодні вночі пошкоджень зазнали дві високовольтні лінії 10 кВ. У Золочеві без світла залишилися 3784 споживача.

"Наразі аварійно-відновлювальні роботи практично завершено. До ліквідації наслідків обстрілу були залучені всі бригади РЕМ. Електропостачання наразі відновлено. Є точкові відключення по лініям 0,4 кВ, але до кінця дня плануємо заживити всіх знеструмлених споживачів", - повідомив Віталій Олійник.

За його словами, Золочівська громада постійно потерпає від ворожих обстрілів, тому енергетикам щодня доводиться лагодити пошкоджені мережі.

"Тільки протягом минулих вихідних ми заживили 287 точок обліку у селах громади, зокрема в Одноробівці та Басовому. У Золочеві прильоти у нас з періодичністю в 3-4 дні. Намагаємося ремонтувати якомога швидше, але, звичайно, багато залежить від військової ситуації", - зазначив начальник РЕМ.

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