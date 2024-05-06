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06.05.2024  15:24   Дмитро Колонєй

У Харкові водій скоів ДТП та намагався втекти на побитій автівці

У Харкові правоохоронці розшукували винуватця аварії.


У Харкові водій скоів ДТП та намагався втекти на побитій автівці
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, ввечері 5 травня 2024 року патрульні прибули за викликом про ДТП на вулицю Леся Сердюка. Водій автомобіля Ford здійснив зіткнення, після чого поїхав у невідомому напрямку. 
 
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Інспектори передали опис автомобіля у радіоефір та розпочали пошук. Як результат, на вулиці Академіка Павлова, поліцейські помітили та зупинили схоже авто, у якого були характерні пошкодження. Водій був нетверезим. Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він погодився. 
 
 
Огляд на стан сп'яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 2.45 проміле. З результатом огляду водій був не згоден, а на пропозицію пройти повторний огляд у медичному закладі чоловік відмовився.
 
Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи. Надалі адміністративні матеріали передадуть до суду.
 
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