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06.05.2024  16:02   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники відновили електро-, газо- та водопостачання у частині пошкоджених ворогом будинків

Фахівці харківських комунальних підприємств усувають наслідки прильотів.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, комунальники продовжують усувати наслідки ворожих обстрілів у Шевченківському та Новобаварському районах, які сталися 4-5 травня. 
 
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Станом на ранок усі житлові будинки були забезпечені електро- та водопостачанням.  Шість будинків залишаються без газопостачання, у двох – надання послуги відновили. Роботи тривають.
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