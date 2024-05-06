06.05.2024 16:32 Дмитро Колонєй

Розшукують бухгалтерку з Харківщини, яка працювала на ворога, а потім втекла

Судитимуть прибічницю окупантів, яка працювала в окупаційній адміністрації на Харківщині.

добровільно стала на шлях підтримки ворога.

обійняла фейкову посаду «в.о. інспектора відділення міграційної служби» у так званому «Управлінні внутрішніх справ».

оформлювала та видавала російські паспорти.

за роботу на ворога жінка отримувала заробітну плату в російських рублях.

Наразі обвинувачена переховується від правосуддя на території країни-агресорки, її оголошено у розшук.

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Обвинувачену судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Їй загрожує від дванадцяти до п’ятнадцяти років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.