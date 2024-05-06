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06.05.2024  16:32   Дмитро Колонєй

Розшукують бухгалтерку з Харківщини, яка працювала на ворога, а потім втекла

Судитимуть прибічницю окупантів, яка працювала в окупаційній адміністрації на Харківщині.

Судитимуть бухгалтерку з Харківщини, яка працювала на ворога, а потім втекла
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 25-річна бухгалтерка під час окупації Купʼянська перейшла на бік загарбників:
 
  • добровільно стала на шлях підтримки ворога. 
  • обійняла фейкову посаду «в.о. інспектора відділення міграційної служби» у так званому «Управлінні внутрішніх справ». 
  • оформлювала та видавала російські паспорти. 
  • за роботу на ворога жінка отримувала заробітну плату в російських рублях.
 
Наразі обвинувачена переховується від правосуддя на території країни-агресорки, її оголошено у розшук.
 
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Обвинувачену судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.
 
Їй загрожує від дванадцяти до п’ятнадцяти років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові переховувалась та була спіймана жінка, яка допомагала загарбникам нищити українські книги.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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