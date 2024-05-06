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06.05.2024  16:52   Дмитро Колонєй

Загарбники вбили людину та зруйнували мікрорайон на Харківщині

Росіяни гатять по селищам Харківщини вдень, аби вразити людей на вулицях.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, очильник ГУ Нацполіції Володимир Тимошко у телеефірі зазначив, що на Великдень ворог обстріляв Харків та прикордоння області. Загалом російські військові використали за вчорашній день 9 КАБів та УМПБ, один безпілотник «Shahed», завдали артилерійського удару та застосували РСЗВ. 
 
  • Золочів окупанти обстріляли чотирма КАБами. Поранено троє людей, у тому числі двоє поліцейських. Стан легкий. Стан 20-річної дівчини, пораненої вчора біля власного під’їзду будинку, важкий.
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  • Ворожа ФАБ-1500 влучила по приватному сектору Куп’янського району. Загинув цивільний чоловік. Жодної військової інфраструктури в цьому місці немає. Внаслідок влучання півторатонної бомби «все, що знаходиться в мікрорайоні, було знищено майже по фундамент».
 
Військові РФ максимально застосовують удари з 9-ої ранку до 18-ої години для того, щоб вразити більшу кількість людей, які в цей час переважно бувають на вулиці.
 
Ворог щодня наносить удари і сьогодні ми фіксуємо наявність БПЛА-розвідників над містом і в прикордонні. Керівник поліції нагадав про необхідність реагування на сигнали «Повітряна тривога».
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 5 травня 2024 року близько 14:20 росіяни вчергове атакували з авіації Харків. 
 
Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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