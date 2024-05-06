06.05.2024 16:52 Дмитро Колонєй

Загарбники вбили людину та зруйнували мікрорайон на Харківщині

Росіяни гатять по селищам Харківщини вдень, аби вразити людей на вулицях.

Як повідомляє РЕДПОСТ , очильник ГУ Нацполіції Володимир Тимошко у телеефірі зазначив , що на Великдень ворог обстріляв Харків та прикордоння області. Загалом російські військові використали за вчорашній день 9 КАБів та УМПБ, один безпілотник «Shahed», завдали артилерійського удару та застосували РСЗВ.

Золочів окупанти обстріляли чотирма КАБами. Поранено троє людей, у тому числі двоє поліцейських. Стан легкий. Стан 20-річної дівчини, пораненої вчора біля власного під’їзду будинку, важкий.

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Ворожа ФАБ-1500 влучила по приватному сектору Куп’янського району. Загинув цивільний чоловік. Жодної військової інфраструктури в цьому місці немає. Внаслідок влучання півторатонної бомби «все, що знаходиться в мікрорайоні, було знищено майже по фундамент».

Військові РФ максимально застосовують удари з 9-ої ранку до 18-ої години для того, щоб вразити більшу кількість людей, які в цей час переважно бувають на вулиці.

Ворог щодня наносить удари і сьогодні ми фіксуємо наявність БПЛА-розвідників над містом і в прикордонні. Керівник поліції нагадав про необхідність реагування на сигнали «Повітряна тривога».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 5 травня 2024 року близько 14:20 росіяни вчергове атакували з авіації Харків.