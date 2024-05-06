06.05.2024 17:34 Дмитро Колонєй

Бригади харківських комунальників усувають майже десять аварій на добу

Які саме роботи виконували у квітні харківські водяники.

усунули 220 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання.

впорядкували 275 оглядових колодязів з заміною запірно-регулювальної арматури та

капітально відремонтували 130 водорозбірних колонок.

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Як зазначили на підприємстві, ремонтники щодня роблять все необхідне для підтримки водопровідного господарства в належному стані. Зокрема, своєчасно усувають аварійні ситуації на мережах, а також проводять профілактичні заходи.

Про аварії в системі водопостачання міста можна повідомити за тел.: 15-33.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники відновили електро-, газо- та водопостачання у частині пошкоджених ворогом будинків.