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06.05.2024  17:34   Дмитро Колонєй

Бригади харківських комунальників усувають майже десять аварій на добу

Які саме роботи виконували у квітні харківські водяники.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» у квітні виконали наступні роботи:
  • усунули 220 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання.
  • впорядкували 275 оглядових колодязів з заміною запірно-регулювальної арматури та
  • капітально відремонтували 130 водорозбірних колонок.
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Як зазначили на підприємстві, ремонтники щодня роблять все необхідне для підтримки водопровідного господарства в належному стані. Зокрема, своєчасно усувають аварійні ситуації на мережах, а також проводять профілактичні заходи. 
 
Про аварії в системі водопостачання міста можна повідомити за тел.: 15-33.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники відновили електро-, газо- та водопостачання у частині пошкоджених ворогом будинків.
 
Тэги:  ремонт, аварія, харків, вода
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