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06.05.2024  18:00   Дмитро Колонєй

Мешканців Харківщини попереджають про негоду, яка наближається

На Харківщині різко зміниться погода.


Мешканців Харківщини попереджають про негоду, яка наближається
Як повідомляє РЕДПОСТ, рятувальники Харківщини попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Харківщині на 7 травня 2024 року.
 
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день 7 травня по області та місту очікуються грози, місцями град; вранці та вдень - пориви вітру та шквали, 15 - 20 м/с.
 
(I рівень небезпечності, жовтий).
 
Тэги:  прогноз, попередження, харків
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