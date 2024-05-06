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06.05.2024  18:41   Дмитро Колонєй

Війська супротивника обстріляли передмістя Харкова

Загарбники завдали ударів по деокупованим територіям.

Обстріляли передмістя Харкова війська агресора
 
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, окупаційна армія близько 17:00 завдала удари по селах Черкаські Тишки та Липці Харківського району. 
 
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За попередніми даним и без постраждалих. 
 
Інформація про руйнування уточнюється.
 
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