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06.05.2024  19:33   Дмитро Колонєй

Харківські синхроністки стали призерками Кубка світу

Харківські спортсменки успішно виступили у Парижі.


Харківські синхроністки стали призерками Кубка світу
Як повідомляє РЕДПОСТ, харків'янки Владислава і Марина Алексіїви здобули срібну медаль другого етапу Кубка світу з артистичного плавання, який з 3 до 5 травня включно проходить у Парижі.
  • У довільній програмі дуетів українки отримали від суддів 243,9354 бали та посіли друге місце. Золоту медаль здобули представниці Австрії, також сестри Анна-Марія та Ейріні-Марина Александрі (265,9646 балів).
  • У технічній програмі дуетів сестри Алексїїви посіли четверте місце (254,6116 бали). 
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Ще один харківський дует Анастасія Шмоніна та Дар’я Мошинська посіли на Кубку п'яті місця в технічній (248,1433 бали) та довільній програмах (229,5792 бали).
 
Нагадаємо, що на чемпіонаті світу з водних видів спорту харків'янки Владислава і Марина Алексіїви здобули Україні олімпійську ліцензію в змаганнях дуетів з артистичного плавання.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про перемогу на Кубку світу пірнальниці-рекордсменки з Харкова.
 
Тэги:  спорт, перемога, харків
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