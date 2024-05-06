06.05.2024 19:33 Дмитро Колонєй

Харківські синхроністки стали призерками Кубка світу

Харківські спортсменки успішно виступили у Парижі.



Харківські синхроністки стали призерками Кубка світу



Як повідомляє РЕДПОСТ , харків'янки Владислава і Марина Алексіїви здобули срібну медаль другого етапу Кубка світу з артистичного плавання, який з 3 до 5 травня включно проходить у Парижі.

У довільній програмі дуетів українки отримали від суддів 243,9354 бали та посіли друге місце. Золоту медаль здобули представниці Австрії, також сестри Анна-Марія та Ейріні-Марина Александрі (265,9646 балів).

У технічній програмі дуетів сестри Алексїїви посіли четверте місце (254,6116 бали).

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Ще один харківський дует Анастасія Шмоніна та Дар’я Мошинська посіли на Кубку п'яті місця в технічній (248,1433 бали) та довільній програмах (229,5792 бали).

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу з водних видів спорту харків'янки Владислава і Марина Алексіїви здобули Україні олімпійську ліцензію в змаганнях дуетів з артистичного плавання.