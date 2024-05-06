06.05.2024 20:14 Дмитро Колонєй

В Україні подорожчають овочі і фрукти

Які тенденції є на ринку рощповів єкспорт.

Як повідормляє РЕДПОСТ, за прогнозами експерта з ціноутворення Інни Сало, у травні в Україні зростуть ціни на деякі овочі та фрукти, На ринках і в магазинах почнуть з'являтися перші партії тепличних овочів, таких як помідори, огірки, буряки та часник.

Ці продукти, які вирощують у теплицях, зазвичай коштують дорожче, ніж ті, що вирощують на відкритому грунті. Тепличні овочі коштують більше через те, що їх вирощування вимагає додаткових витрат.

Це включає опалення теплиць, освітлення та інші технологічні заходи, які потрібні для того, щоб вирощувати овочі, коли на вулиці ще не сезон.

Також очікується підвищення цін на деякі фрукти. Наприклад, яблука мають подорожчати до 27 гривень за кілограм, а виноград до 28,5 гривні. Ціни можуть зрости через сезонні зміни в виробництві фруктів та вплив цін на імпорт.

Імпортовані фрукти також будуть коштувати дорожче, що позначиться на гаманцях покупців. Наприклад, ціни на апельсини підвищаться до 75 гривень за кілограм, лимони здорожчають до 57 гривень, банани будуть коштувати 70 гривень, а мандарини досягнуть 77 гривень.

Це може бути через світові ринкові тенденції, вартість доставки та зміни в курсах валют. Ці зміни у цінах важливо врахувати для тих, хто планує свій бюджет або закуповує товари для продажу. Розуміння цих тенденцій допоможе планувати витрати і вибирати найвигідніші варіанти для покупок.