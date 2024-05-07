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07.05.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 7 травня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Удень очікується дощ із грозою, який ввечері перейде у сильний дощ.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

7 травня очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі, місцями значні. Грози, місцями град.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 - 12 м/с; вранці та вдень пориви та шквали 15 - 20 м/с.

Температура повітря вдень 21 - 26°, місяцями до 29° тепла.

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Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня.
Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця.
Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай.
Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.
  • У минулі часи до цього дня у селян закінчувався хліб, розпочинався голодний травень.
  • У давнину з цього дня бувало ще 12 холодів.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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