07.05.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 7 травня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Удень очікується дощ із грозою, який ввечері перейде у сильний дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

7 травня очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі, місцями значні. Грози, місцями град.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 - 12 м/с; вранці та вдень пориви та шквали 15 - 20 м/с.

Температура повітря вдень 21 - 26°, місяцями до 29° тепла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.

Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.

У минулі часи до цього дня у селян закінчувався хліб, розпочинався голодний травень.

У давнину з цього дня бувало ще 12 холодів.