Прогноз погоди у Харкові на 7 травня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Удень очікується дощ із грозою, який ввечері перейде у сильний дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
7 травня очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі, місцями значні. Грози, місцями град.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 - 12 м/с; вранці та вдень пориви та шквали 15 - 20 м/с.
Температура повітря вдень 21 - 26°, місяцями до 29° тепла.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.
Сьогодні успіх супроводжує того, хто діє розумно. День буде продуктивним, ризик помилитися мінімальний. Скористайтеся цим для порядку у справах та фінансах, обмірковуючи свої плани.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Удень очікується дощ із грозою, який ввечері перейде у сильний дощ.
Сьогодні у багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день планетаріїв.
влажность:
давление:
ветер: