07.05.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 7 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні успіх супроводжує того, хто діє розумно. День буде продуктивним, ризик помилитися мінімальний. Скористайтеся цим для порядку у справах та фінансах, обмірковуючи свої плани.

Овен (21 березня – 20 квітня)

У Овні прокинеться фінансист! Його мозок працюватиме чітко, жонглюючи цифрами та фактами. Якщо Овен присвятить цей день думкам про те, як покращити матеріальне становище, він зробить світ чудовий план, який допоможе йому непогано заробити. Втім, не менш ефективними будуть проекти того, як Овну створити навколо себе атмосферу комфорту. Планування відпустки, ремонту, будь-яких великих покупок допоможе Овну не помилитися.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець повинен гнути свою лінію та йти вперед, незважаючи на перепони! Можливо, на своєму шляху він зустріне чиюсь опір чи навіть відкриту протидію. Прохання Тельця оточуючі можуть «не розчути», ідею зарубати на корені, а пропозицію – бойкотувати. Однак зірки кажуть, що якщо Телець не відступить, то рано чи пізно досягне своєї мети. Вірте у свій успіх, і все у вас вийде!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам буде потрібний потужний стимул для того, щоб нормально виконувати заплановані справи. Без цього вони здатні пролінуватись весь день. Стимулом, що допомагає Близнюкам мобілізуватися, може послужити будь-що: аврал, обіцянка прибутку, допитливість або будь-яка інша зацікавленість Близнюків у результаті. На крайній край, роль такого ось стимулу може зіграти страх викликати чийсь гнів: це швидко поверне Близнюкам бадьорий настрій і змусить мобілізуватися.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку буде корисна хороша працетерапія – навіть незважаючи на те, що сам він може мати іншу думку щодо цього. Його активність та енергія, на жаль, не на висоті, проте, взявшись за роботу, він швидко це виправить. День наділяє Раку пасивністю і навіть лінощами, так що, пустивши все на самоплив, він ризикує до вечора клювати носом. Якщо Рак змусить себе струснутися і взятися за справи, то не пошкодує: день пройде насичено і цікаво.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев протягом дня може періодично витати у хмарах, проте ситуація повертатиме його з неба на землю. Від Лева потрібно не тільки швидко і чітко виконувати свої звичайні обов'язки, а й стежити за обстановкою, що змінюється, і за реакцією оточуючих. Якщо Леву вдасться втягнутися у активний режим, його день пройде дуже продуктивно. Якщо він так і не зможе, відкинувши мрійливість, зосередитися на справах, не уникнути помилок і збоїв.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві буде дуже важко зосередитися! Протягом усього дня вона буде розсіяна і схильна відволікатися з будь-якого приводу. Можливо, голова Діви буде забита купою дрібних турбот, а може, приємними думками про майбутню відпустку, проте в результаті за сьогоднішній день Діва, швидше за все, встигне зробити набагато менше звичайного. А ті справи, що все-таки будуть зроблені, їй варто перевірити ще раз двічі: у них можуть вкрастися помилки.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Сьогоднішній день зірки радять Терезам присвятити переговорам, а також усьому, що з ними пов'язано. Якщо на тижні вони запланували обговорення важливих питань, варто зробити це саме сьогодні – буде легше знайти компроміс. Якщо ж робота Терезів не пов'язана з керівництвом, посередництвом, роботою з клієнтами тощо, їм варто знайти час для залагодження найделікатніших питань з оточуючими. Повірте, у цьому плані день здатний творити справжні чудеса!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіону не варто сподіватися лише на себе – йому може знадобитися чиясь порада чи допомога. Можливо, Скорпіон буде надто завалений справами, і йому доведеться доручити частину справ комусь. Якщо ж Скорпіон не знає, як вчинити, не треба соромитися звернутися по консультацію. Сьогодні тільки спираючись на інших людей – на їхнє добре ставлення, професіоналізм, досвід, зв'язки – Скорпіон зможе уникнути помилок і виконати те, що задумав.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець раптом відчує лідерські задатки. І небезпідставно – день справді схиляє його до того, щоб приймати рішення та брати на себе відповідальність за них. З одного боку, це зробить Стрільця гарною мішенню для випадів недоброзичливців. З іншого ж, якщо рішення Стрільця будуть продуманими та зваженими, він має шанс показати відмінний результат.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Протягом дня Козеріг несподівано може відчути, що він щось упускає з уваги. Можливо, він не в курсі якихось подій, що відбуваються довкола, або не володіє усією інформацією у справах, за які взявся. Так чи інакше, у цьому нема нічого страшного. Неможливо бути в курсі всього, тому Козерога варто розслабитися і зосередитися на тому, що він знає точно, тобто на звичайних поточних питаннях.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Ситуація загалом обіцяє складатися для Водолія чудово, причому без особливих зусиль з його боку! Що ж, життя – не математика. У ній є такі фактори, як «везучість», «удачливість», і Водолій має шанс у цьому переконатися. Колесо Фортуни здатне піднести його на самий верх, підносячи приємний сюрприз за сюрпризом. А ось до недоброзичливців Водолія успіх, навпаки, загрожує обернутися спиною. І це теж, погодьтеся, приємно.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Замість того, щоб поринути у поточні справи, Рибам варто подивитися на ситуацію загалом. Чи не забувають вони про мету, до якої йдуть? Чи тримають у голові стратегію просування? Чи весь їхній час і сили забирає рутина, змушуючи йти на поводу у ситуації замість того, щоб їй керувати? Коли художник пише картину, він має відійти на кілька кроків, щоб окинути її одним поглядом. Саме це зірки радять Рибам: можливо, у картині їхнього життя не вистачає якихось важливих штрихів.