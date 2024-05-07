07.05.2024 07:30 Рита Парфенова

7 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні у багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день планетаріїв.

Зазвичай Міжнародний день планетаріїв відзначається щорічно другої неділі березня в багатьох країнах світу. Це свято має європейське «коріння», вперше воно було проведене в Італії 1990 року з ініціативи Асоціації італійських планетаріїв.



Але у 2023-2025 роках дату святкування вирішено перенести на 7 травня, щоб її можна було прив'язати до знаменної дати в історії планетаріїв: початку регулярної роботи першого планетарію у Німецькому музеї у Мюнхені 7 травня 1925 року.



Статус міжнародного День планетаріїв набув 1994 року, коли його підтримали французькі «храми астрономії». А вже за рік це свято почало відзначатися ще у шести країнах: Бельгії, Чехії, Словаччині, Польщі, Україні та Росії.

Також цього дня

1663 року в центрі Лондона відкрився Королівський театр. Через дев'ять років він згорів, але був зведений на своєму нинішньому місці на Друрі-Лейн. Нині це найстаріший театр Англії.



1774 – народився Френсіс Бофорт, англійський моряк, який розробив 12-бальну шкалу сили вітру. У 1838 року шкала Бофорта було прийнято на британському флоті, та був моряками всього світу. Нуль за шкалою Бофорта – штиль (безвітря), 4 бали – помірний вітер, 6 балів – сильний вітер, 10 балів – шторм (буря), 12 балів – ураган.



1812 – народився Роберт Браунінг, англійський поет (і пістолети тут ні до чого), який ввів в англійську поезію жанр монологу-сповіді.



1833 – народився Йоганнес Брамс, німецький композитор, піаніст, диригент.



1901 – народився Гері Купер (Франк Джеймс), американський кіноактор. Був втіленням міцного, щирого американця, скупого на слова, але здатного дати відсіч «поганим хлопцям». У 1960 році він отримав спеціальний приз «Оскар» за внесок у розвиток кіномистецтва.



1940 – народився Пітер Бенчлі, американський письменник, автор бестселера «Щелепи».



1941 – оркестр Гленна Міллера записав одну з найпопулярніших своїх мелодій – Chattanooga Choo Choo.



1945 – о 2:41 ночі в Реймсі, було підписано акт про беззастережну капітуляцію Німеччини.



1956 – міністр охорони здоров'я Великобританії відмовився розпочати кампанію боротьби з курінням, заявивши, що він особисто не переконаний у його шкоді.



1985 – прийнято постанову ЦК КПРС про заходи щодо подолання пияцтва та алкоголізму. Початок найбільшої історія СРСР антиалкогольної кампанії.



1988 – у Бостоні вперше зібралися разом люди, які запевняли, що їх викрали інопланетяни.



1992 – прийнято Конституцію Автономної Республіки Крим.



1995 – Національний банк України випустив монету вартістю 200 тисяч карбованців.



1996 – на кінофестивалі Канна пройшла прем'єра фільму Люка Бессона «П'ятий елемент».



1999 - вперше з розколу християнської церкви в 1054 Папа Римський відвідав православну країну (Румунію).



2003 – жителі Землі могли спостерігати рідкісне астрономічне явище, що відбувається лише кілька разів на сторіччя. Меркурій рухався між Землею та Сонцем. За допомогою звичайного бінокля можна було побачити чітку контрастну точку, що повільно рухається вздовж сонячного диска.



2003 – представники університету Карнегі-Меллона оголосили про намір створити Зал слави роботів з метою віддати шану як самим роботам, неважливо – реальним чи вигаданим, так і їхнім творцям.



2008 – об 11.00 у Чорному морі стався землетрус силою 3 бали за шкалою Ріхтера. Епіцентр був біля острова Зміїний. Слабкі поштовхи відчувалися в Одесі.



2016 – у Полтаві відкрили перший у світі повноцінний пам'ятник гетьману Івану Мазепі.

У Харкові

7 травня Харків увійшов в історію з телевізійною сенсацією - 1951 року тут вперше в Україні розпочалося телемовлення.

В ефір вийшов перший аматорський телецентр, причому це сталося за півроку до виходу в ефір у листопаді київського телецентру.



"Увага! Каже та показує Харків!» – ці слова, які пролунали в ефірі о 19.00 7 травня 1951 року, стали справжнісінькою сенсацією.



Телепередачі почали виходити в ефір і мали великий попит у харків'ян. Неймовірно, але факт: 1953 року телевізорів у Харкові було більше ніж у Японії!



Одночасно під студії та апаратні переобладналися деякі приміщення у спорудженому ще у 30-ті роки комплексі Держпрому. Телецентр працював три роки, і вже 1954 року в Харкові було збудовано професійний телецентр. 1955 року його висотну вежу увінчала антена.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Ніл, Семен, Степан, Ян.

за Юліанським календарем: Валентин, Єлизавета, Олексій, Сава, Хома.