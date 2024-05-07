07.05.2024 08:07 Рита Парфенова

Російські військові обстріляли мирні селища Харківщини та намагалися прорвати оборону ЗСУ

На Куп'янському напрямку наші військові успішно відбили спроби ворога просунутись.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

на Слобожанському напрямку противник підтримує військову присутність у прикордонних районах і веде диверсійну діяльність з метою перешкодити перекиданню наших військ на важливі напрямки. Також він збільшує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону;

на Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Золочів, Петроавплівка, Борова Харківської області. Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 6 травня 2024 року.