Руйнації, пожежі та жертви серед цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 7 травня

Одна людина загинула, троє отримали поранення внаслідок обстрілів військовими рф населених пунктів Харківщини протягом минулої доби.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, ворожі війська обстрілювали населені пункти Богодухівського, Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.
Крім цього у селі Близнюки Лозівського району внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою у власному домовладінні загинув 55–річний чоловік.
На місцях влучань ворожих снарядів працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки, які здійснили 34 огляди місць подій, зібрали речові докази чергових злочинів російських загарбників, відкрили 11 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 травня 2024 року.
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