07.05.2024 08:19 Рита Парфенова

Руйнації, пожежі та жертви серед цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 7 травня

Одна людина загинула, троє отримали поранення внаслідок обстрілів військовими рф населених пунктів Харківщини протягом минулої доби.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, ворожі війська обстрілювали населені пункти Богодухівського, Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Борова . 6 травня близько 22:20 окупанти завдали удару УМПБ Д30 СН. Внаслідок влучання ворожої авіабомби в приватний будинок поранення отримала 16-річна дівчина, її 55-річний батько, а також 55-річна жінка.

. 6 травня близько 22:20 окупанти завдали удару УМПБ Д30 СН. Внаслідок влучання ворожої авіабомби в приватний будинок поранення отримала 16-річна дівчина, її 55-річний батько, а також 55-річна жінка. Вовчанськ . 6 травня близько 11:24 внаслідок ворожого обстрілу військовими рф пошкоджено житлові будинки.

. 6 травня близько 11:24 внаслідок ворожого обстрілу військовими рф пошкоджено житлові будинки. Козача Лопань . 6 травня о 16:34 внаслідок ворожого обстрілу військовими рф пошкоджено будинок.

. 6 травня о 16:34 внаслідок ворожого обстрілу військовими рф пошкоджено будинок. Черкаські Тишки . 6 травня близько 16:45 військові рф двома КАБами пошкодили гараж, в якому сталася пожежа.

. 6 травня близько 16:45 військові рф двома КАБами пошкодили гараж, в якому сталася пожежа. Руські Тишки . 6 травня близько 22:40 окупанти обстріляли населений пункт. Внаслідок влучань двох ворожих снарядів пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, гаражі.

. 6 травня близько 22:40 окупанти обстріляли населений пункт. Внаслідок влучань двох ворожих снарядів пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, гаражі. Липці . 6 травня близько 17:18 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Град» військовими рф пошкоджено багатоквартирний будинок, цивільна інфраструктура.

. 6 травня близько 17:18 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Град» військовими рф пошкоджено багатоквартирний будинок, цивільна інфраструктура. Козача Лопань . 6 травня близько 16:30 внаслідок російського обстрілу пошкоджено житлові будинки. В одному з будинків сталася пожежа.

. 6 травня близько 16:30 внаслідок російського обстрілу пошкоджено житлові будинки. В одному з будинків сталася пожежа. Глушківка. 6 травня об 11:16 внаслідок ворожих обстрілів з УМПБ Д-30 СН пошкоджено будинок, вікна, паркан, гараж.

Крім цього у селі Близнюки Лозівського району внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою у власному домовладінні загинув 55–річний чоловік.



На місцях влучань ворожих снарядів працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки, які здійснили 34 огляди місць подій, зібрали речові докази чергових злочинів російських загарбників, відкрили 11 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 травня 2024 року.