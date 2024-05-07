    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Руйнації, пожежі та жертви серед цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 7 травня
07.05.2024  08:19   Рита Парфенова

Руйнації, пожежі та жертви серед цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 7 травня

Одна людина загинула, троє отримали поранення внаслідок обстрілів військовими рф населених пунктів Харківщини протягом минулої доби.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, ворожі війська обстрілювали населені пункти Богодухівського, Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

  • Борова. 6 травня близько 22:20 окупанти завдали удару УМПБ Д30 СН. Внаслідок влучання ворожої авіабомби в приватний будинок поранення отримала 16-річна дівчина, її 55-річний батько, а також 55-річна жінка.
  • Вовчанськ. 6 травня близько 11:24 внаслідок ворожого обстрілу військовими рф пошкоджено житлові будинки.
  • Козача Лопань. 6 травня о 16:34 внаслідок ворожого обстрілу  військовими рф пошкоджено будинок.
  • Черкаські Тишки. 6 травня близько  16:45 військові рф двома КАБами пошкодили гараж, в якому сталася пожежа.
  • Руські Тишки. 6 травня близько 22:40 окупанти обстріляли населений пункт. Внаслідок влучань двох ворожих снарядів пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, гаражі.
  • Липці. 6 травня близько 17:18 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Град» військовими рф пошкоджено багатоквартирний будинок, цивільна інфраструктура.
  • Козача Лопань. 6 травня близько 16:30 внаслідок російського обстрілу пошкоджено житлові будинки. В одному з будинків сталася пожежа.
  • Глушківка. 6 травня об 11:16 внаслідок ворожих обстрілів з УМПБ Д-30 СН пошкоджено будинок, вікна, паркан, гараж.

Крім цього у селі Близнюки Лозівського району внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою у власному домовладінні загинув 55–річний чоловік.

На місцях влучань ворожих снарядів працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки, які здійснили 34 огляди місць подій, зібрали речові докази чергових злочинів російських загарбників, відкрили 11 кримінальних  проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 травня 2024 року.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.05 Надзвичайні події Загарбники вбили людину та зруйнували мікрорайон на Харківщині 05.05 Надзвичайні події Окупанти вбили 88-річну жінку на Харківщині: як виглядяє місце трагедії (фото) 05.05 Надзвичайні події У прокуратурі розповіли, чим саме був обстріляний Харків на Великдень
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 