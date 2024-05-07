Рятувальники гасили пожежі після обстрілів у Харківському районі

Протягом минулого тижня рятувальники 24 рази виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинив ворог.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, ворожі війська спричинили три пожежі у Харківському районі області.
О 16:40 рятувальники 63-го Державного пожежно-рятувального посту виїхали на ліквідацію пожежі, спричиненої черговим ворожим обстрілом прикордонного селища Козача Лопань Дергачівської громади. Внаслідок влучання уламків снарядів зайнялись дахи двох приватних осель. Надзвичайники прибули вчасно і не дали вогню розповсюдитись на велику площу, яка загалом склала близько 15 кв.м. Проте працювати їм доводилось під постійною загрозою повторних обстрілів. Постраждалих немає.
Близько 17:00 обстрілів зазнала Циркунівська громада. Виникла пожежа на відкритій території у с. Черкаські Тишки. Горіла суха трава і хвойна підстилка в лісовому масиві. Також вогонь охопив 1 одиницю сільськогосподарської техніки та раніше зруйновану ворожим обстрілом будівлю кафе. Загальна площа пожежі склала 100 кв.м. Постраждалих немає. Пожежу ліквідували о 19:10 вогнеборці з Харкова.
Ще одну пожежу у природній екосистемі окупанти спричинили о 18:15. Цього разу у прикордонному с. Липці Липецької громади. На його околиці горіла суха трава на площі 600 кв.м. Пошкоджень зазнав двоповерховий багатоквартирний будинок. На щастя обійшлось без постраждалих.
О 22:36 рятувальники 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали для проведення обстеження території с. Борова Ізюмського району, щойно обстріляної загарбниками. Виявлено влучання у приватний будинок, пошкодження сусіднього будинку. Поранено 2 людей, серед яких 1 неповнолітня. Ще в однієї особи виявлено гостру реакцію на стрес.
Загалом протягом доби з 6 по 7 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 39 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 83 одиниці вибухонебезпечних предметів.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 травня 2024 року.
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