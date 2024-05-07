На Харківщині пролунають вибухи: причина

7 травня 2024 року в населених пунктах Балаклійської громади на Харківщині працюватимуть сапери.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.
З 09:30 до 11:00 включно в селі Вербівка Балаклійської громади Ізюмського району проводитимуться контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів.
Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 травня 2024 року.
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