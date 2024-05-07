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07.05.2024  09:11   Рита Парфенова

На головному флагштоку Харкова замінили прапор

У зв'язку з негодою харківські комунальники замінили полотнище Державного прапора України.

прапор

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, вранці 7 травня 2024 року через погіршення погодних умов та сильний вітер був замінений найбільший державний прапор України на головному флагштоку міста.

Співробітники СКП «Харківзеленбуд» вжили заходів і замінили державний прапор на головному флагштоку міста на менший.

Нагадаємо, флагшток у Харкові перетині Соборного узвозу та Сергіївської площі встановили 23 серпня 2021 року в рамках Програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Він є найвищим в Україні – його висота становить 101 метр, а розмір полотнища прапора складає 22,5 на 15 метрів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що синоптики прогнозують погіршення погодних умов у Харкові та області.
Тэги:  прапор, харків
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