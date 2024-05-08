    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Майже вісім годин у Харкові гасили пожежу на підприємстві: подробиці від ДСНС
08.05.2024  09:36   Рита Парфенова

Майже вісім годин у Харкові гасили пожежу на підприємстві: подробиці від ДСНС

Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежіі.

вогонь

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, 7 травня о 14:21 рятувальникам повідомили про пожежу на території приватного деревообробного підприємства у Шевченківському районі Харкова.

Загоряння виникло в двоповерховій виробничо-складській будівлі. На місце події було негайно відправлено 5 оперативних відділень ДСНС на автоцистернах та 1 автодрабину. Коли рятувальники прибули, стало відомо, що горить дах будівлі на площі 800 кв.м.

О 15:33 пожежу було локалізовано, а о 22:03 - повністю ліквідовано. На щастя, ніхто не постраждав.

Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню на інші будівлі та споруди. Причина загоряння наразі встановлюється.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники 41 раз виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинив ворог.

 

Тэги:  пожежа, дснс, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.05 Надзвичайні події Рятувальники Харківщини гасили більше 30 гектарів лісових пожеж після обстрілів окупантів 07.05 Надзвичайні події У деокупованому селі Харківщини рятувальники загасили пожежу після обстрілу (фото) 07.05 Надзвичайні події Рятувальники гасили пожежі після обстрілів у Харківському районі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 