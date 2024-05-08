Майже вісім годин у Харкові гасили пожежу на підприємстві: подробиці від ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, 7 травня о 14:21 рятувальникам повідомили про пожежу на території приватного деревообробного підприємства у Шевченківському районі Харкова.

Загоряння виникло в двоповерховій виробничо-складській будівлі. На місце події було негайно відправлено 5 оперативних відділень ДСНС на автоцистернах та 1 автодрабину. Коли рятувальники прибули, стало відомо, що горить дах будівлі на площі 800 кв.м.

О 15:33 пожежу було локалізовано, а о 22:03 - повністю ліквідовано. На щастя, ніхто не постраждав.

Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню на інші будівлі та споруди. Причина загоряння наразі встановлюється.

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