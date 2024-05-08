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08.05.2024  09:10   Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини гасили більше 30 гектарів лісових пожеж після обстрілів окупантів

Протягом минулї доби рятувальники 41 раз виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинив ворог.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області,

Протягом останніх 24 годин на Куп'янщині було припинено 3 пожежі у хвойних лісах, що виникли в результаті ворожих обстрілів. Пожежі сталися в околицях села Глушківка, де вогонь охопив ліс площею 20 га, села Новоосинове, де горіла хвойна підстилка на площі 10 га, та села Подоли зі згорілою площею 4 га. Усі ці інциденти трапилися на території лісництв, що належать Курилівській громаді. Пожежі були припинені завдяки спільним зусиллям підрозділів ДСНС та лісового господарства. На щастя, внаслідок цих подій ніхто не постраждав.

Загалом протягом доби з 7 по 8 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 53 оперативних виїздів, з яких:

  • 41 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинили ворожі обстріли;
  • 2 – на чергування;
  • 1 – проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 6 – на допомогу населенню;
  • 3 – інші виїзди.

Минулої доби вогнеборці ліквідували 26 пожеж в екосистемах на загальній площі 42 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 197 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 8 травня 2024 року.

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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