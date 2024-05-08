    
Главная Новини Харкова Влада Звернення Ігоря Терехова з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
08.05.2024  08:54   Рита Парфенова

Звернення Ігоря Терехова з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до харків'ян з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.


Фото: РЕДПОСТ

Звернення Харківського міського голови Ігоря Терехова опублікувано на телеграм-каналі міськради, повідомляє РЕДПОСТ.

«Ціна, яку заплатив український народ у боротьбі з нацистською навалою, - надвисока. Мільйони людських життів, зруйновані долі та спалені мрії не одного покоління українців.  

На жаль, Друга світова війна нічого не навчила росіян. І сьогодні онуки та правнуки тих, з ким пліч-пліч боролися проти нацистів наші батьки, діди та прадіди, прийшли з війною на нашу землю.

Щодня спрямовуючи на Україну тисячі снарядів та ракет, вони руйнують наші міста та села, забирають життя наших людей, калічать долі живих та ненароджених.

Але, як і 79 років тому, зло неминуче буде покаране, і кожен з нас докладе до цього максимум зусиль. На згадку про всіх, кого забрала страшна війна. На благо мирної та незалежної України», – йдеться у зверненні.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відбувся прийом міського голови Ігоря Терехова з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Тэги:  ігор терехов, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.05 Влада У Харкові відкрито перший адаптаційний простір для біженців 07.05 Суспільство Почесний громадянин міста Харкова Володимир Пономаренко відзначає день народження 05.05 Влада Сьогодні ми усі молимось за нашу країну - Ігор Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 