08.05.2024 08:54 Рита Парфенова

Звернення Ігоря Терехова з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до харків'ян з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.



Фото: РЕДПОСТ

Звернення Харківського міського голови Ігоря Терехова опублікувано на телеграм-каналі міськради, повідомляє РЕДПОСТ.

«Ціна, яку заплатив український народ у боротьбі з нацистською навалою, - надвисока. Мільйони людських життів, зруйновані долі та спалені мрії не одного покоління українців.



На жаль, Друга світова війна нічого не навчила росіян. І сьогодні онуки та правнуки тих, з ким пліч-пліч боролися проти нацистів наші батьки, діди та прадіди, прийшли з війною на нашу землю.



Щодня спрямовуючи на Україну тисячі снарядів та ракет, вони руйнують наші міста та села, забирають життя наших людей, калічать долі живих та ненароджених.



Але, як і 79 років тому, зло неминуче буде покаране, і кожен з нас докладе до цього максимум зусиль. На згадку про всіх, кого забрала страшна війна. На благо мирної та незалежної України», – йдеться у зверненні.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відбувся прийом міського голови Ігоря Терехова з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.