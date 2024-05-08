Звернення Ігоря Терехова з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до харків'ян з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Звернення Харківського міського голови Ігоря Терехова опублікувано на телеграм-каналі міськради, повідомляє РЕДПОСТ.
«Ціна, яку заплатив український народ у боротьбі з нацистською навалою, - надвисока. Мільйони людських життів, зруйновані долі та спалені мрії не одного покоління українців.
На жаль, Друга світова війна нічого не навчила росіян. І сьогодні онуки та правнуки тих, з ким пліч-пліч боролися проти нацистів наші батьки, діди та прадіди, прийшли з війною на нашу землю.
Щодня спрямовуючи на Україну тисячі снарядів та ракет, вони руйнують наші міста та села, забирають життя наших людей, калічать долі живих та ненароджених.
Але, як і 79 років тому, зло неминуче буде покаране, і кожен з нас докладе до цього максимум зусиль. На згадку про всіх, кого забрала страшна війна. На благо мирної та незалежної України», – йдеться у зверненні.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відбувся прийом міського голови Ігоря Терехова з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
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