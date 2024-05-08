Руйнації та пожежі внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 8 травня

Упродовж доби країна-терорист обстрілювала населені пункти Харківщини з РСЗВ, артилерії, мінометів.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, під ударам окупантів перебували Куп’янський, Чугуївський, Ізюмський райони області.
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Сьогодні успіх супроводжує того, хто діє розумно. День буде продуктивним, ризик помилитися мінімальний. Скористайтеся цим для порядку у справах та фінансах, обмірковуючи свої плани.
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