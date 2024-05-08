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08.05.2024  08:33   Рита Парфенова

Руйнації та пожежі внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 8 травня

Упродовж доби країна-терорист обстрілювала населені пункти Харківщини з РСЗВ, артилерії, мінометів.


Фото: Прокуратура Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, під ударам окупантів перебували Куп’янський, Чугуївський, Ізюмський райони області.

Зафіксовані руйнування:

  • Черкаські Тишки. 7 травня близько 09:30 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватні будинки, лінії електропередачі.
  • Колодязне. 7 травня о 02:00 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватний будинок, поранення отримала цивільна 72-річна жінка, пошкоджено багатоквартирний будинок.
  • Радьківка. 7 травня о 03:00 внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено цивільне підприємство.
  • Подоли. 7 травня близько 11:00 внаслідок ворожого артилерійського обстрілу околиць села сталося загоряння лісової підсилки на площі 4 га.
  • Новоосинове. 7 травня близько 11:40 окупанти обстріляли околиці села.
  • Глушківка. 7 травня близько 12:00 внаслідок ворожого обстрілу околиць села зайнялася лісова підсилка на площі 20 га.
  • Кучерівка. 7 травня близько 15:00 внаслідок російського обстрілу пошкоджено приватний будинок.
На місцях влучань ворожих снарядів працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки, які здійснили 36 оглядів місць подій, зібрали речові докази чергових злочинів російських загарбників, відкрили 14 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі 8 травня військові рф атакували місто Харків двома безпілотниками.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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