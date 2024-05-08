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08.05.2024  08:10   Рита Парфенова

Уночі Харків знову атакували «шахеди»: що відомо

Проти ночі 8 травня військові рф атакували місто Харків двома безпілотниками.

шахед

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, 8 травня о 02:42 в місті Харків у північній частині було збито два безпілотники типу "Шахед" силами протиповітряної оборони.

Інцидент не спричинив жодних руйнувань чи постраждалих.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 8 травня 2024 року.

Тэги:  шахед, харків, агрессия россии
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