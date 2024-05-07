07.05.2024 18:39

Ігор Терехов зустрівся з ветеранами та представниками ветеранських організацій

У Харкові відбувся прийом міського голови Ігоря Терехова з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.



Ігор Терехов зустрівся з ветеранами та представниками ветеранських організацій



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов подякував учасникам Другої світової війни за можливість жити в сучасній Україні та вшанував пам’ять тих, хто віддав життя в боротьбі з нацизмом.

«Наші батьки та діди відбудовували міста, створювали виробничі підприємства, працювали заради нашого добробуту. Навіть у страшному сні вони не могли уявити, що онуки тих, з ким пліч-о-пліч їм доводилося виборювати перемогу, прийдуть з війною на нашу землю. Але я впевнений: які виклики не поставали б перед Україною, ми переможемо, бо правда - на нашому боці! І після перемоги ми обов’язково відбудуємо наше місто», - наголосив мер.

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