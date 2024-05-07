07.05.2024 19:22 Дмитро Колонєй

Як оформити виплати на другу дитину у 2024 році

Допомога молодим батькам у 2024 році



Як оформити виплати на другу дитину у 2024 році



Як повыдомляэ РЕДПОСТ , у 2024 році Мінсоцполітики продовжує здійснювати виплати на утримання дітей до трьох років. Коли в родині з'являється малюк, один з батьків може претендувати на ці кошти.

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Сума виплат на народження другої дитини не варіюється залежно від порядку народження дітей. Отже, у 2024 році розмір виплати на другу дитину становить 41 280 грн, така ж сума передбачена і для третьої, четвертої та наступних дітей.

Виплати розподіляються наступним чином:

10 320 грн виплачуються відразу;

860 грн щомісяця наступні три роки.

Аналогічні умови встановлені й для усиновлених дітей. Якщо батьки вирішать вийти на роботу, виплати до трьох років зберігаються.

Зверніть увагу, що сума виплат залежить від дати народження дитини. Наприклад, для дітей, народжених до 30.06.2014, сума виплат визначається за ставками, які були актуальними на ту дату.

Заяву про призначення виплат можна подати не пізніше ніж через 12 місяців після офіційного усиновлення.

Як оформити виплати на другу дитину у 2024 році через відділ соцзахисту

Відвідайте місцевий відділ соцзахисту, подайте заяву про народження дитини та надайте копію та оригінал свідоцтва про народження.

Як оформити виплати через портал "Дія"

Для того, щоб оформити виплати на другу дитину через портал "Дія", українцям потрібно виконати такі кроки:

Зайти на портал "Дія".

Авторизуватися і перейти в розділ "єМалятко".

Ввести дату народження дитини та інші необхідні дані.

Після пологів ввести номер медичного висновку, який прийшов на телефон мами або знайти його у виписці з пологового будинку.

Обрати послугу "Призначення допомоги при народженні дитини".

Вказати, хто з батьків отримуватиме кошти, і спосіб їх отримання.

Загалом, при народженні дитини передбачена фіксована сума виплат, що становить 41 280 грн. Ці виплати призначені для всіх батьків або усиновлювачів без врахування їхнього доходу чи соціального статусу, надаючи їм додаткову фінансову підтримку в період, коли це може бути особливо необхідно.