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07.05.2024  17:53   Рита Парфенова

Усіяні боєприпасами поля Харківщини очищає машина (фото)

На Харківщині розпочала роботу машина механізованого розмінування PT-300 D:MINE

машина механізованого розмінування PT-300 D:MINE

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, сапери Міжрегіонального Центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС випробовують машину на території, де велись активні бойові дії.

Наразі дана техніка очищує поле, усіяне касетними боєприпасами, що самостійно не самоліквідувалися та загрожують життю мирних мешканців.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби рятувальники 24 рази виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинив ворог.

машина механізованого розмінування PT-300 D:MINE

машина механізованого розмінування PT-300 D:MINE

машина механізованого розмінування PT-300 D:MINE

Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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