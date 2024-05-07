Усіяні боєприпасами поля Харківщини очищає машина (фото)

На Харківщині розпочала роботу машина механізованого розмінування PT-300 D:MINE
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, сапери Міжрегіонального Центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС випробовують машину на території, де велись активні бойові дії.
Наразі дана техніка очищує поле, усіяне касетними боєприпасами, що самостійно не самоліквідувалися та загрожують життю мирних мешканців.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби рятувальники 24 рази виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинив ворог.
Комментариев: 0
Сьогодні успіх супроводжує того, хто діє розумно. День буде продуктивним, ризик помилитися мінімальний. Скористайтеся цим для порядку у справах та фінансах, обмірковуючи свої плани.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Удень очікується дощ із грозою, який ввечері перейде у сильний дощ.
Сьогодні у багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день планетаріїв.
влажность:
давление:
ветер: