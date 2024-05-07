07.05.2024 17:53 Рита Парфенова

Усіяні боєприпасами поля Харківщини очищає машина (фото)

На Харківщині розпочала роботу машина механізованого розмінування PT-300 D:MINE

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, сапери Міжрегіонального Центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС випробовують машину на території, де велись активні бойові дії.



Наразі дана техніка очищує поле, усіяне касетними боєприпасами, що самостійно не самоліквідувалися та загрожують життю мирних мешканців.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби рятувальники 24 рази виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинив ворог.