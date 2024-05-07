07.05.2024 14:25 Віталій Хінєвіч

Енергетики відновили світло у Шевченківському районі Харкова після обстрілу

Фахівці Північного району електричних мереж АТ "Харківобленерго" заживили усіх споживачів, які були знеструмлені внаслідок обстрілу в Шевченківському районі Харкова, передає РЕДПОСТ .

Як розповів керівник Північного РЕМ Ігор Диряєв, пошкоджень зазнала повітряна лінія 0,4 кВ.

"У понеділок ми оперативно виконали ремонт, щоб підключити світло споживачам якомога швидше. Сьогодні ж бригада РЕМ виконала повну заміну проводу на цій ділянці, щоб забезпечити якість та надійність електропостачання", - пояснив він.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 5 травня 2024 року близько 14:20 збройні сили рф вчергове атакували з авіації Харків.