Енергетики відновили світло у Шевченківському районі Харкова після обстрілу

Фахівці Північного району електричних мереж АТ "Харківобленерго" заживили усіх споживачів, які були знеструмлені внаслідок обстрілу в Шевченківському районі Харкова, передає РЕДПОСТ .
Комментариев: 0
Сьогодні успіх супроводжує того, хто діє розумно. День буде продуктивним, ризик помилитися мінімальний. Скористайтеся цим для порядку у справах та фінансах, обмірковуючи свої плани.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Удень очікується дощ із грозою, який ввечері перейде у сильний дощ.
Сьогодні у багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день планетаріїв.
влажность:
давление:
ветер: