07.05.2024 14:00 Віталій Хінєвіч

Понад чотири тисячі підприємців з початку року відкрили бізнес у Харкові

Протягом січня-квітня 2024 року 4204 фізичні особи-підприємці виявили бажання відкрити власну справу та офіційно зареєстрували свій бізнес у Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області, за цей же період 293 ФОП (переважно з деокупованих територій) обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу.

Водночас 3306 фізичних осіб-підприємців протягом січня-квітня припинили діяльність, а 289 ФОП перемістили бізнес з Харкова та змінили свою податкову адресу на іншу область або територіальну громаду. Станом на 1 травня кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала майже 119 тис. осіб.

У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку підкреслили, що міська влада завжди підтримує підприємців Харкова та намагається акумулювати всі можливі ресурси для повернення бізнесу в місто.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що бізнес Харкова отримав пільги зі сплати податків за землю та нерухомість.