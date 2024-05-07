07.05.2024 13:15 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: У підземній школі невдовзі починаються заняття

Харківська міськрада отримала дозвільні документи на експлуатацію першої підземної школи, яка була збудована в Індустріальному районі.



Ігор Терехов: У підземній школі невдовзі починаються заняття



Про це сьогодні, 7 травня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Ми вже отримали дозвіл на використання підземної школи, акт введення в експлуатацію, тому будемо починати заняття. Ми не зупиняємося на досягнутому, в планах - збудувати до 1 вересня ще три-чотири такі підземні школи в різних районах Харкова», - зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, приміщення школи збудоване за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни.

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