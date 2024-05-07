07.05.2024 13:05 Віталій Хінєвіч

Водія, який не пропустив на дорозі автомобіль швидкої, притягнули до відповідальності

Водій автомобіля не надав переваги у русі автомобілю медиків, який рухався по дрозі з увімкненими спеціальними сигналами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

В мережі інтернет поширилось відео, на якому видно, як водій, рухаючись проспектом Героїв Харкова, не надав переваги у русі авто швидкої, яке рухалось через перехрестя з увімкненими спеціальними сигналами.

Патрульні розшукали та опитали водія. З правопорушенням він був згоден. Інспектори склали на громадянина адміністративну постанову за ч.3 ст 122 (Ненадання переваги у русі транспортному засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом) КУпАП.

«Шановні учасники дорожнього руху, ставтеся з повагою до роботи оперативних служб, та неухильно дотримуйтесь ПДР!»,- йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські виявили правопорушників на Харківщині.