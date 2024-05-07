07.05.2024 12:45 Віталій Хінєвіч
На Харківщині чоловік ловив рибу забороненими для любительського рибальства знаряддям лову
2 травня під час проведення рибоохоронних заходів було викрито грубе порушення Правил рибальства.
Близько 21:00 на мосту Старосалтівської гідроспоруди Печенізького водосховища Чугуївського району Харківської області, було виявлено громадянина, який в період нерестової заборони здійснював вилов риби забороненими для любительського рибальства знаряддям лову – екраном з льоси, при цьому впіймав плоскирка 39 – екз., плітка – 8 екз., окунь – 1 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 4 кг.
На особу складено протокол за ч.4 ст.85 КУпАП України.
Збитки, завдані рибному господарству України, складають 76 670 грн. Заборонені знаряддя лову та незаконно виловлені водні біоресурси вилучено.
Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Харківській області закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.
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