07.05.2024 12:25 Віталій Хінєвіч

У прокуратурі показали наслідки ворожого обстрілу Харківської області

Через російські удари по Харківщині постраждали пʼять людей, серед них дівчина-підліток.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 7 травня близько 2:00 окупанти обстріляли с. Колодязне Дворічанської ТГ. Отримала поранення 72-річна жінка. Пошкоджено житловий будинок.

6 травня орієнтовно о 22:15 ворог вдарив з авіації по селищу Борова Ізюмського району.

Постраждали чотири мирні мешканці. Отримали травми чоловік та його 16-річна донька. У двох жінок 51 та 54 років гостра реакція на стрес.

Пошкоджено приватні домоволодіння та приміщення банку.

За попередніми даними, ворог вдарив по населеному пункту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

За процесуального керівництва Купʼянської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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