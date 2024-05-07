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07.05.2024  12:25   Віталій Хінєвіч

У прокуратурі показали наслідки ворожого обстрілу Харківської області

Через російські удари по Харківщині постраждали пʼять людей, серед них дівчина-підліток.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 7 травня близько 2:00 окупанти обстріляли с. Колодязне Дворічанської ТГ. Отримала поранення 72-річна жінка. Пошкоджено житловий будинок.
 
 
6 травня орієнтовно о 22:15 ворог вдарив з авіації по селищу Борова Ізюмського району. 
 
 
Постраждали чотири мирні мешканці. Отримали травми чоловік та його 16-річна донька. У двох жінок 51 та 54 років гостра реакція на стрес. 
 
 
Пошкоджено приватні домоволодіння та приміщення банку. 
 
За попередніми даними, ворог вдарив по населеному пункту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).
 
 
За процесуального керівництва Купʼянської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у деокупованому селі Харківщини рятувальники загасили пожежу після обстрілу (фото).
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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