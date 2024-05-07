У деокупованому селі Харківщини рятувальники загасили пожежу після обстрілу (фото)

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області.

Увечері 6 травня Циркунівська громада постраждала від нового обстрілу, що спричинив пожежу на відкритій місцевості у селі Черкаські Тишки. Вогонь охопив суху траву та хвойну підстилку у лісовому масиві, а також пошкодив одиницю сільськогосподарської техніки та будівлю кафе, яка вже була зруйнована окупантами. Площа займання становила 100 квадратних метрів, але на щастя, постраждалих немає.

Для припинення наслідків обстрілу було залучено дві оперативні групи ДСНС з Харкова. Рятувальникам довелося працювати в умовах постійної загрози нових обстрілів.