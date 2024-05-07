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07.05.2024  10:09   Рита Парфенова

У деокупованому селі Харківщини рятувальники загасили пожежу після обстрілу (фото)

На Харківщині рятувальники успішно загасили пожежу, спровоковану черговим ворожим обстрілом у звільненому селі.

Новини Харкова: фото гасіння пожежі у селі Черкаські Тишки

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області.

Увечері 6 травня Циркунівська громада постраждала від нового обстрілу, що спричинив пожежу на відкритій місцевості у селі Черкаські Тишки. Вогонь охопив суху траву та хвойну підстилку у лісовому масиві, а також пошкодив одиницю сільськогосподарської техніки та будівлю кафе, яка вже була зруйнована окупантами. Площа займання становила 100 квадратних метрів, але на щастя, постраждалих немає.

Новини Харкова: фото гасіння пожежі у селі Черкаські Тишки

Для припинення наслідків обстрілу було залучено дві оперативні групи ДСНС з Харкова. Рятувальникам довелося працювати в умовах постійної загрози нових обстрілів.

Новини Харкова: фото гасіння пожежі у селі Черкаські Тишки

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби рятувальники 24 рази виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинив ворог.

 

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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