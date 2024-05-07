Газовики Харківщини перевірять багатоповерхівки області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».

З початку поточного року аналогічні перевірки були здійснені в понад 230 будинках. Під час цих робіт фахівці "Газмережі" виявили та усунули 1,6 тисячі витоків газу на зовнішніх газопроводах житлових будівель.

Головна мета технічного обслуговування полягає в підвищенні надійності та безпеки газових мереж, які перенесли додаткове навантаження через умови війни та бойових дій.

Протягом останнього місяця весни будуть проводитися обстеження будинкових газопроводів спільної власності у багатоквартирних будинках різних громад Харківської області, зокрема:

Богодухівської;