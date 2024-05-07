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07.05.2024  10:34   Рита Парфенова

Газовики Харківщини перевірять багатоповерхівки області

Компанія "Газмережі" планує провести огляд газопроводів у 250 багатоповерхових будинках Харківської області протягом травня 2024 року.

«Газмережі» обстежать газопроводи у 250 багатоповерхівках області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
З початку поточного року аналогічні перевірки були здійснені в понад 230 будинках. Під час цих робіт фахівці "Газмережі" виявили та усунули 1,6 тисячі витоків газу на зовнішніх газопроводах житлових будівель.
 
Головна мета технічного обслуговування полягає в підвищенні надійності та безпеки газових мереж, які перенесли додаткове навантаження через умови війни та бойових дій.
 
Протягом останнього місяця весни будуть проводитися обстеження будинкових газопроводів спільної власності у багатоквартирних будинках різних громад Харківської області, зокрема:
  • Богодухівської;
  • Дергачівської;
  • Золочівської;
  • Солоницівської;
  • Зміївської;
  • Валківської;
  • Краснокутської;
  • Нововодолазької;
  • Первомайської;
  • Лозівської;
  • Сахновщинської;
  • Красноградської;
  • Зачепилівської;
  • Кегичівської;
  • Ізюмської;
  • Пісочинської;
  • Безлюдівської;
  • Південноміської;
  • Роганської;
  • Новопокровської;
  • Печенізької;
  • Чкалівської;
  • Балаклійської;
  • Донецької.

Адреси будинків, де буде проводитися технічне обслуговування, дивиться тут.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині від обстрілів окупантів постраждали газові комунікації.

 

Тэги:  газ, харків
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